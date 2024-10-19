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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Славия-Мозырь
Динамо Мн - Славия-Мозырь: обзор матча 19 октября 2024
Динамо Мн
19.10.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
34'
В. Пигас
74'
С. Альфред
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Славия-Мозырь
Замена
Г. Жердев
️️️️
Н. Демченко
88'
81'
Замена
Е. Кенжебаев
️️️️
В. Полоз
ГОЛ! 2:0!
С. Альфред
Пас отдал
И. Бахар
74'
Замена
И. Школик
️️️️
Д. Куликов
73'
62'
Замена
И. Грудько
️️️️
А. Джигеро
Замена
И. Бахар
️️️️
Д. Подстрелов
56'
Замена
А. Селява
️️️️
Б. Амиан
56'
44'
Замена
П. Чикида
️️️️
Д. Ома Ада
ГОЛ! 1:0!
В. Пигас
Пас отдал
П. Седько
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
18
Педро Игор
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
90
Иван Грудько
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
23
Поляков
5
Калинин
32
Пигас
25
Куликов
29
Амиан
26
Седько
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
4-2-3-1
1
Козлов
31
Залеский
2
Шемрук
25
Широбоков
12
Иванов
9
Батищев
10
Сазончик
13
Полоз
99
Ада
49
Джигеро
31
Соловей
29
Амиан
8
Селява
8
Селява
29
Амиан
25
Куликов
20
Школик
20
Школик
25
Куликов
98
Подстрелов
17
Бахар
17
Бахар
98
Подстрелов
8
Демченко
10
Жердев
10
Жердев
8
Демченко
99
Ада
27
Чикида
27
Чикида
99
Ада
13
Полоз
21
Кенжебаев
21
Кенжебаев
13
Полоз
49
Джигеро
90
Грудько
90
Грудько
49
Джигеро
Остались в запасе
Динамо Мн
Славия-Мозырь
13
Иван Шимакович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Динамо Мн - Славия-Мозырь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
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