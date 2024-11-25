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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - БАТЭ
Динамо Мн - БАТЭ: обзор матча 25 ноября 2024
Динамо Мн
25.11.2024, понедельник, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
БАТЭ
42'
В. Пигас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - БАТЭ
Замена
Г. Жердев
️️️️
П. Седько
73'
Замена
Б. Амиан
️️️️
Д. Куликов
73'
72'
Замена
И. Алексиевич
️️️️
В. Сотников
72'
Замена
Т. Джикия
️️️️
О. Омиртаев
63'
Желтая карточка
П. Пашевич
54'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
ГОЛ! 1:0!
В. Пигас
Пас отдал
П. Седько
42'
Замена
В. Хващинский
️️️️
С. Альфред
34'
20'
Желтая карточка
В. Сотников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Александр Селява
ОП
8
Никита Демченко
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
10
Глеб Жердев
ЛВ
18
Педро Игор
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
88
Захар Гицелев
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
4-2-2-2
21
Лапоухов
5
Рай
66
Политевич
5
Гаврилович
32
Пигас
25
Куликов
8
Селява
26
Седько
8
Демченко
23
Мельниченко
29
Альфред
4-3-2-1
35
Скопец
5
Мартынов
14
Пашевич
4
Хадаркевич
14
Жимо
33
Сотников
8
Русенчик
68
Жульпа
17
Черноок
8
Ануфриев
19
Омиртаев
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
26
Седько
10
Жердев
10
Жердев
26
Седько
29
Альфред
10
Хващинский
10
Хващинский
29
Альфред
33
Сотников
13
Алексиевич
13
Алексиевич
33
Сотников
19
Омиртаев
89
Джикия
89
Джикия
19
Омиртаев
Остались в запасе
Динамо Мн
БАТЭ
97
Василий Чернявский
ПВ
13
Иван Шимакович
ВР
19
Даниил Силинский
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
97
Василий Чернявский
ПВ
13
Иван Шимакович
ВР
19
Даниил Силинский
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Динамо Мн - БАТЭ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
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