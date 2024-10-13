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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Динамо Мн
Нафтан - Динамо Мн: обзор матча 13 октября 2024
Нафтан
13.10.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мн
35'
А. Сучков
63'
А. Гаврилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Динамо Мн
87'
Желтая карточка
А. Гаврилович
86'
Замена
И. Бахар
️️️️
Д. Подстрелов
Замена
А. Драбатович
️️️️
А. Сучков
75'
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Гаврилович
Пас отдал
Г. Жердев
51'
Замена
Г. Жердев
️️️️
А. Сачивко
51'
Замена
Д. Окоро
️️️️
Д. Куликов
ГОЛ! 1:0!
А. Сучков
Пас отдал
И. Пранович
35'
33'
Замена
Б. Амиан
️️️️
Р. Бегунов
Желтая карточка
M. Zhitnev (pen.)
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Мидо Кингу
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
5
Рай
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Динамо Мн
35
Ivan Frolov
ВР
18
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
3
Джозеф Окоро
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Харитонович
23
Кингу
3
Кучинский
5
Лебедев
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
10
Папарига
99
3-3-3-1
13
Шимакович
5
Калинин
5
Гаврилович
67
Бегунов
20
Сачивко
25
Куликов
5
Рай
98
Подстрелов
8
Демченко
26
Седько
29
Альфред
17
Сучков
88
Драбатович
88
Драбатович
17
Сучков
25
Куликов
3
Окоро
3
Окоро
25
Куликов
67
Бегунов
29
Амиан
29
Амиан
67
Бегунов
98
Подстрелов
17
Бахар
17
Бахар
98
Подстрелов
20
Сачивко
10
Жердев
10
Жердев
20
Сачивко
Остались в запасе
Нафтан
Динамо Мн
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
35
Ivan Frolov
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Остались в запасе
35
Ivan Frolov
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Нафтан - Динамо Мн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
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