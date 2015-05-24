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Янник Сагбо - статистика

Завершил карьеру
12 апреля 1988 (38), Марсель
#20 | Нападающий
189 см | 75 кг
Кот-д'Ивуар | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Халл Сити
0 : 0
24.05.2015
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Тоттенхэм
2 : 0
16.05.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Халл Сити
1 : 0
28.04.2015
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.04.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Саутгемптон
2 : 0
11.04.2015
Халл Сити
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Суонси
3 : 1
04.04.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Халл Сити
2 : 3
22.03.2015
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Сток Сити
1 : 0
28.02.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
3 : 0
18.01.2015
Халл Сити
72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Халл Сити
2 : 0
01.01.2015
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
0 : 1
28.12.2014
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Сандерленд
1 : 3
26.12.2014
Халл Сити
78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Халл Сити
0 : 1
20.12.2014
Суонси
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Халл Сити
0 : 0
06.12.2014
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Эвертон
1 : 1
03.12.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Халл Сити
1 : 2
23.11.2014
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
2 : 1
31.08.2014
Халл Сити
Был в запасе
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