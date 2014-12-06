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Халл Сити - Вест Бромвич
Халл Сити - Вест Бромвич: обзор матча 06 декабря 2014
Халл Сити
06.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Вест Бромвич
90'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
80'
Замена
Б. Идейе
️️️️
К. Гарднер
Замена
Н. Елавич
️️️️
С. Алуко
77'
73'
Замена
С. Бераино
️️️️
В. Аничебе
67'
Замена
С. Варела
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Р. Брэди
️️️️
Л. Росеньор
61'
Желтая карточка
Д. Мейлер
60'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
С. Куинн
60'
9'
Пенальти не реализован!
Г. Дорранс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Никица Елавич
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
12
Браун Идейе
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-1-4-1
1
МакГрегор
20
Доусон
23
Росеньор
17
Честер
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
7
Мейлер
23
Куинн
23
Хаддлстоун
14
Алуко
11
Эрнандес
4-5-1
12
Фостер
15
Поконьоли
36
Маколи
14
Уисдом
15
Лескотт
18
Дорранс
21
Мулумбу
7
Моррисон
8
Гарднер
29
Сессеньон
28
Аничебе
23
Куинн
3
Робертсон
3
Робертсон
23
Куинн
23
Росеньор
11
Брэди
11
Брэди
23
Росеньор
14
Алуко
18
Елавич
18
Елавич
14
Алуко
8
Гарднер
12
Идейе
12
Идейе
8
Гарднер
29
Сессеньон
18
Варела
18
Варела
29
Сессеньон
28
Аничебе
38
Бераино
38
Бераино
28
Аничебе
Остались в запасе
Халл Сити
Вест Бромвич
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Главный тренер
Алан Ирвин
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Халл Сити - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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