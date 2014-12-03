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Эвертон - Халл Сити
Эвертон - Халл Сити: обзор матча 03 декабря 2014
Эвертон
03.12.2014, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
34'
Р. Лукаку
59'
С. Алуко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Халл Сити
89'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
С. Куинн
87'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Мейлер
Замена
Э. МакГиди
️️️️
М. Бешич
80'
Желтая карточка
Л. Бэйнс
78'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
К. Миральяс
64'
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Алуко
Пас отдал
Н. Елавич
53'
Замена
С. Алуко
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Миральяс
34'
25'
Желтая карточка
М. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Стивен Куинн
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-1-3-2
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
17
Бешич
18
Бэрри
6
Баркли
21
Осман
87
Миральяс
9
Лукаку
4-1-4-1
1
МакГрегор
27
Эль-Мохамади
17
Честер
20
Доусон
23
Росеньор
8
Ливермор
17
Диаме
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
23
Куинн
18
Елавич
87
Миральяс
20
Пиенаар
20
Пиенаар
87
Миральяс
17
Бешич
46
МакГиди
46
МакГиди
17
Бешич
23
Куинн
3
Робертсон
3
Робертсон
23
Куинн
7
Мейлер
11
Брэди
11
Брэди
7
Мейлер
17
Диаме
14
Алуко
14
Алуко
17
Диаме
Остались в запасе
Эвертон
Халл Сити
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
17
Элдин Якупович
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Эвертон - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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