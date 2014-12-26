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Сандерленд - Халл Сити
Сандерленд - Халл Сити: обзор матча 26 декабря 2014
Сандерленд
26.12.2014, пятница, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Халл Сити
1'
А. Джонсон
32'
Г. Рамирес
51'
Д. Честер
90+6'
Н. Елавич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Халл Сити
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Н. Елавич
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
89'
Замена
Н. Елавич
️️️️
С. Алуко
88'
Замена
Т. Инс
️️️️
Р. Брэди
Замена
У. Бакли
️️️️
С. Вергини
84'
78'
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
Б. Джонс
74'
73'
Желтая карточка
Р. Брэди
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Р. Альварес
62'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Ж. Гомес
62'
Желтая карточка
С. Флетчер
53'
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Честер
Пас отдал
Г. Рамирес
Желтая карточка
Ж. Гомес
49'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Честер
32'
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
Д. Мейлер
Желтая карточка
С. Вергини
19'
Желтая карточка
С. Ларссон
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Джонсон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-5-1
25
Пантилимон
2
Джонс
4
Коатес
2
Вергини
16
О'Ши
7
Ларссон
16
Гомес
11
Альварес
6
Каттермол
11
Джонсон
26
Флетчер
3-2-4-1
1
МакГрегор
17
Честер
23
Росеньор
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
33
Дэйвис
7
Мейлер
14
Алуко
23
Куинн
11
Брэди
11
Рамирес
16
Гомес
15
Джаккерини
15
Джаккерини
16
Гомес
2
Вергини
11
Бакли
11
Бакли
2
Вергини
11
Альварес
17
Алтидор
17
Алтидор
11
Альварес
11
Брэди
10
Инс
10
Инс
11
Брэди
14
Алуко
18
Елавич
18
Елавич
14
Алуко
11
Рамирес
20
Сагбо
20
Сагбо
11
Рамирес
Остались в запасе
Сандерленд
Халл Сити
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
17
Элдин Якупович
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Сандерленд - Халл Сити
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
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