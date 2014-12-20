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Халл Сити - Суонси
Халл Сити - Суонси: обзор матча 20 декабря 2014
Халл Сити
20.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
15'
К. Сун-Юн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Суонси
81'
Замена
А. Ранхель
️️️️
Д. Ричардс
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Н. Елавич
81'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
К. Дэйвис
77'
76'
Замена
В. Бони
️️️️
Б. Гомис
75'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Желтая карточка
С. Алуко
67'
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Брюс
59'
57'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Т. Кэрролл
40'
Желтая карточка
Д. Ричардс
Желтая карточка
Д. Ливермор
27'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Сун-Юн
Пас отдал
Д. Шелви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
18
Никица Елавич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
3-3-1-1-2
1
МакГрегор
4
Брюс
33
Дэйвис
17
Честер
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
7
Мейлер
11
Рамирес
11
Эрнандес
18
Елавич
4-3-1-2
22
Фабиански
6
Ричардс
5
Уилльямс
6
Фернандес
3
Тэйлор
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
15
Раутледж
12
Дайер
18
Гомис
33
Дэйвис
5
Магуайр
5
Магуайр
33
Дэйвис
4
Брюс
14
Алуко
14
Алуко
4
Брюс
18
Елавич
20
Сагбо
20
Сагбо
18
Елавич
6
Ричардс
22
Ранхель
22
Ранхель
6
Ричардс
14
Кэрролл
11
Эмнес
11
Эмнес
14
Кэрролл
18
Гомис
2
Бони
2
Бони
18
Гомис
Остались в запасе
Халл Сити
Суонси
17
Элдин Якупович
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Халл Сити - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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