Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Бандура - статистика

Завершил карьеру
30 мая 1986 (40)
#13 | Вратарь
186 см | 80 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Минай
14
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Минай
1 : 1
22.04.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Минай
1 : 3
17.04.2024
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
13.04.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Минай
2 : 3
08.04.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Минай
2 : 2
31.03.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
ЛНЗ
1 : 2
23.03.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Шахтер
2 : 0
12.03.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Заря
2 : 0
07.03.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
2 : 0
02.03.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Днепр-1
1 : 1
25.02.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Минай
0 : 1
25.11.2023
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
2 : 0
10.11.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Минай
0 : 0
05.11.2023
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Минай
0 : 0
29.10.2023
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Черноморец
3 : 0
21.10.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Рух
0 : 0
08.10.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Минай
0 : 1
01.10.2023
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Полесье
2 : 1
23.09.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Александрия
1 : 1
16.09.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Минай
1 : 4
02.09.2023
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Минай
1 : 1
27.08.2023
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
1 : 0
19.08.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Минай
1 : 1
13.08.2023
Днепр-1
1' - 90'
Главные новости
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
1
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
3
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
3
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
6
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
2
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
55
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
5
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+