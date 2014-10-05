Мануэль Коппола - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Коппола
|Команда
|Катания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|172
|Вес
|77
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Коппола
|Команда
|Катания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|172
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чезена
|11
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|14.12.2014
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|71'
|07.12.2014
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:2
|Чезена (Чезена)
|30.11.2014
|1' -36'
|Чезена (Чезена)
|0:3
|Дженоа (Генуя)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|09.11.2014
|1' -76'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|03.11.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Верона (Верона)
|29.10.2014
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|19.10.2014
|1' -79'
|Палермо (Палермо)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|76' 79'
|05.10.2014
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|70'
|28.09.2014
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Милан (Милан)
|17'
|24.09.2014
|46' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Чезена (Чезена)
|20.09.2014
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|14.09.2014
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|3:0
|Чезена (Чезена)
|31.08.2014
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Парма (Парма)