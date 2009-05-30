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Жоффре Адже
Статистика
Жоффре Адже - статистика
Завершил карьеру
15 апреля 1988 (38)
#12 | Защитник
182 см | 79 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нанси
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лилль
3 : 2
30.05.2009
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Нанси
1 : 2
23.05.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Гренобль
0 : 0
16.05.2009
Нанси
0' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
0 : 0
02.05.2009
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Нанси
2 : 0
26.04.2009
Нант
90' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
1 : 2
18.04.2009
Нанси
81' - 90'
85'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нанси
2 : 0
11.04.2009
Валансьен
79' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
2 : 2
07.03.2009
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
4 : 1
01.03.2009
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0 : 2
21.02.2009
Лион
67' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 2
17.02.2009
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
1 : 1
14.02.2009
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Гавр
2 : 3
31.01.2009
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
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