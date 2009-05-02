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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Нанси
Сент-Этьен - Нанси: обзор матча 02 мая 2009
Сент-Этьен
02.05.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 0
Завершен
Нанси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Нанси
Желтая карточка
Ж. Фере
Замена
Д. Мацуи
️️️️
К. Миральяс
Замена
М. Дабо
️️️️
Б. Гомис
Замена
М. Зерка
️️️️
И. Диа
Замена
Д. Жильотти
️️️️
Д. Пайет
Желтая карточка
А. Уадду
Желтая карточка
Д. Макалусо
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Йоан Откер
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
13
Давид Жильотти
ЦФ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
12
Жоффре Адже
ЦЗ
22
Элдер
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
4-2-1-3
40
Жано
27
Варро
26
Баял Салл
29
Беналуан
21
Эндрю
8
Ландрен
55
Машаду
10
Пайет
25
Илан
18
Гомис
87
Миральяс
4-4-2
16
Грегорини
3
Сами
13
Макалусо
17
Луис
27
Уадду
25
Фере
21
Н'Диайе
21
Н'Гуэмо
27
Бризон
22
Диа
15
Хаджи
10
Пайет
13
Жильотти
13
Жильотти
10
Пайет
18
Гомис
35
Дабо
35
Дабо
18
Гомис
87
Миральяс
28
Мацуи
28
Мацуи
87
Миральяс
22
Диа
19
Зерка
19
Зерка
22
Диа
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нанси
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
12
Жоффре Адже
ЦЗ
22
Элдер
ЦЗ
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоффре Адже
ЦЗ
22
Элдер
ЦЗ
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Главный тренер
Лоран Руссе
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Сент-Этьен - Нанси
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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