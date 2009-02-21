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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Лион
Нанси - Лион: обзор матча 21 февраля 2009
Нанси
21.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 2
Завершен
Лион
18'
Крис
90'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Лион
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Замена
Г. Кюрбело
️️️️
Ф. Бьянкалани
Замена
М. Зерка
️️️️
Ж. Бризон
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Замена
Ж. Адже
️️️️
В. Палль Гуннарссон
Пенальти не реализован!
Ю. Хаджи
18'
ГОЛ! 0:1!
Крис
0'
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Пьянич
0'
Замена
К. Бензема
️️️️
Ф. Пикьонн
0'
Замена
Жуниньо
️️️️
С. Дельгадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Лион
1
Уго Льорис
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
40
Антони Мунье
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
22
Элдер
ЦЗ
12
Жоффре Адже
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Жуниньо
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
3-5-1
1
Брасильяно
0
Бьянкалани
17
Луис
27
Уадду
6
Беренге
25
Фере
21
Н'Гуэмо
21
Н'Диайе
27
Бризон
15
Хаджи
3-4-1-1
1
Льорис
4
Бумсонг
3
Крис
89
Гассама
15
Пьянич
17
Макун
28
Тулалан
40
Мунье
19
Дельгадо
10
Пикьонн
0
Бьянкалани
17
Кюрбело
17
Кюрбело
0
Бьянкалани
10
Гуннарссон
12
Адже
12
Адже
10
Гуннарссон
27
Бризон
19
Зерка
19
Зерка
27
Бризон
15
Пьянич
10
Эдерсон
10
Эдерсон
15
Пьянич
19
Дельгадо
19
Жуниньо
19
Жуниньо
19
Дельгадо
10
Пикьонн
9
Бензема
9
Бензема
10
Пикьонн
Остались в запасе
Нанси
Лион
22
Элдер
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
22
Элдер
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Нанси - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Марсель Пико
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