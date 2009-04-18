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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Нанси
Кан - Нанси: обзор матча 18 апреля 2009
Кан
18.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Нанси
45'
С. Ятабаре
2'
Ю. Хаджи
85'
Ж. Адже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Нанси
ГОЛ! 1:2!
Ж. Адже
Желтая карточка
Р. Гомис
Замена
Ж. Адже
️️️️
М. Кретьен Бассер
Замена
И. Н' Диайе
️️️️
Г. Проман
Замена
Ж. Тудик
️️️️
С. Ятабаре
Замена
Х. Эдуардо Элучанс
️️️️
Б. Ниве
Замена
Ф. Бьянкалани
️️️️
Б. Гаванон
Желтая карточка
А. Деро
Желтая карточка
А. Луис
Замена
М. Зерка
️️️️
Ю. Хаджи
ГОЛ! 1:1!
С. Ятабаре
2'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Хаджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
24
Грегори Лека
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
12
Грегори Проман
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
7
Антони Деро
ПП
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
27
Николя Флорентин
ЦП
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
14
Жульен Тудик
ЦФ
21
Юссеф Аднан
ЦФ
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
12
Жоффре Адже
ЦЗ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
1-5-3-1
1
Планте
25
Леметр
8
Бен Халфаллах
10
Ниве
2
Соб
6
Гомис
7
Деро
24
Лека
60
Ятабаре
12
Проман
9
Савидан
4-4-2
16
Грегорини
20
Кретьен Бассер
3
Сами
17
Луис
27
Уадду
21
Н'Гуэмо
24
Гаванон
27
Бризон
25
Фере
15
Хаджи
22
Диа
60
Ятабаре
14
Тудик
14
Тудик
60
Ятабаре
10
Ниве
28
Элучанс
28
Элучанс
10
Ниве
12
Проман
20
Н' Диайе
20
Н' Диайе
12
Проман
20
Кретьен Бассер
12
Адже
12
Адже
20
Кретьен Бассер
24
Гаванон
0
Бьянкалани
0
Бьянкалани
24
Гаванон
15
Хаджи
19
Зерка
19
Зерка
15
Хаджи
Остались в запасе
Кан
Нанси
20
Александр Рейно
ЦЗ
21
Юссеф Аднан
ЦФ
27
Николя Флорентин
ЦП
30
Алексис Тебо
ВР
Главный тренер
Франк Дюмас
1
Женнаро Брасильяно
ВР
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
21
Юссеф Аднан
ЦФ
27
Николя Флорентин
ЦП
30
Алексис Тебо
ВР
Остались в запасе
1
Женнаро Брасильяно
ВР
Главный тренер
Франк Дюмас
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Кан - Нанси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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