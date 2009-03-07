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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Ле-Ман
Нанси - Ле-Ман: обзор матча 07 марта 2009
Нанси
07.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 2
Завершен
Ле-Ман
2'
Ю. Хаджи
53'
А. Луис
26'
М. Кутадье
61'
Т. Хельстад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Ле-Ман
Красная карточка
С. Бухур
Желтая карточка
Ж. Бризон
Замена
М. Зерка
️️️️
Элдер
Замена
Жервиньо
️️️️
Р. Лама
Замена
Ж. Бризон
️️️️
А. Уадду
Замена
М. Майга
️️️️
Э. Ле Таллек
Замена
Б. Гаванон
️️️️
Ф. Бьянкалани
ГОЛ! 2:2!
Т. Хельстад
Желтая карточка
М. Кутадье
Желтая карточка
Ж. Брасильяно
ГОЛ! 2:1!
А. Луис
Желтая карточка
А. Жедер
ГОЛ! 1:1!
М. Кутадье
ГОЛ! 1:0!
Ю. Хаджи
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
22
Элдер
ЦЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
12
Жоффре Адже
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
7
Фредрик Стремстад
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
3-2-4-1
1
Брасильяно
27
Уадду
17
Луис
13
Макалусо
0
Бьянкалани
22
Элдер
21
Н'Гуэмо
6
Беренге
21
Н'Диайе
25
Фере
15
Хаджи
4-1-1-1-2
16
Пеле
14
Корчиа
2
Жедер
19
Сердан
26
Бухур
8
Томас
6
Кутадье
14
Лама
14
Ле Таллек
22
Хельстад
27
Уадду
27
Бризон
27
Бризон
27
Уадду
0
Бьянкалани
24
Гаванон
24
Гаванон
0
Бьянкалани
22
Элдер
19
Зерка
19
Зерка
22
Элдер
26
Гулон
26
Гулон
14
Лама
27
Жервиньо
27
Жервиньо
14
Лама
14
Ле Таллек
20
Майга
20
Майга
14
Ле Таллек
Остались в запасе
Нанси
Ле-Ман
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
12
Жоффре Адже
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
Главный тренер
Пабло Корреа
7
Фредрик Стремстад
ЦП
16
Родольф Рош
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
Остались в запасе
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
12
Жоффре Адже
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
Остались в запасе
7
Фредрик Стремстад
ЦП
16
Родольф Рош
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Нанси - Ле-Ман
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Марсель Пико
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