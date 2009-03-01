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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нанси
ПСЖ - Нанси: обзор матча 01 марта 2009
ПСЖ
01.03.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
4 : 1
Завершен
Нанси
11'
Г. Оаро
13'
Л. Жюли
40'
Г. Оаро
63'
С. Сессеньон
30'
Ж. Фере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Нанси
ГОЛ! 4:1!
С. Сессеньон
ГОЛ! 3:1!
Г. Оаро
ГОЛ! 2:1!
Ж. Фере
ГОЛ! 2:0!
Л. Жюли
13'
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
25
Жером Ротен
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Нанси
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
12
Жоффре Адже
ЦЗ
22
Элдер
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
4-5-1
1
Ландро
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
2
Сеара
0
Жюли
29
Сессеньон
0
Макелеле
11
Клеман
25
Ротен
99
Оаро
3-5-1-1
1
Брасильяно
27
Уадду
17
Луис
0
Бьянкалани
25
Фере
21
Н'Диайе
6
Беренге
27
Бризон
21
Н'Гуэмо
24
Гаванон
15
Хаджи
Остались в запасе
ПСЖ
Нанси
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
12
Жоффре Адже
ЦЗ
22
Элдер
ЦЗ
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоффре Адже
ЦЗ
22
Элдер
ЦЗ
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча ПСЖ - Нанси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
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