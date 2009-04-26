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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Нант
Нанси - Нант: обзор матча 26 апреля 2009
Нанси
26.04.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 0
Завершен
Нант
56'
Ж. Фере
67'
А. Луис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Нант
Замена
Ж. Адже
️️️️
И. Диа
Замена
М. Зерка
️️️️
Ю. Хаджи
Замена
С. Бабович
️️️️
И. Класнич
Желтая карточка
Р. Мареваль
Замена
Р. Роделен
️️️️
Ф. Да Роша
Желтая карточка
Ф. Да Роша
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Луис
Желтая карточка
В. Ванкер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фере
Замена
Д. Абдун
️️️️
О. Капуэ
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Желтая карточка
М. Багайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
2
Ибрахим Таль
ЛЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
10
Орельен Капуэ
ОП
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
12
Жоффре Адже
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
6
Гийом Муллек
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-4-2
16
Грегорини
27
Уадду
17
Луис
13
Макалусо
3
Сами
27
Бризон
25
Фере
21
Н'Диайе
21
Н'Гуэмо
15
Хаджи
22
Диа
3-1-3-2
16
Нди-Ассембе
26
Мареваль
32
Пьер
2
Таль
10
Капуэ
18
Де Фрейтас
21
Ванкер
9
Да Роша
39
Класнич
49
Багайоко
22
Диа
12
Адже
12
Адже
22
Диа
15
Хаджи
19
Зерка
19
Зерка
15
Хаджи
39
Класнич
10
Бабович
10
Бабович
39
Класнич
10
Капуэ
93
Абдун
93
Абдун
10
Капуэ
9
Да Роша
23
Роделен
23
Роделен
9
Да Роша
Остались в запасе
Нанси
Нант
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Жером Алонсо
ВР
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
6
Гийом Муллек
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Остались в запасе
16
Жером Алонсо
ВР
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
6
Гийом Муллек
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Нанси - Нант
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Тьерри Орьяк
(Обервилье)
Стадион:
Марсель Пико
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