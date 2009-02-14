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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нанси
Ренн - Нанси: обзор матча 14 февраля 2009
Ренн
14.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 1
Завершен
Нанси
88'
Д. Бриан
57'
Ю. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Нанси
Желтая карточка
Ю. Хаджи
ГОЛ! 1:1!
Д. Бриан
Замена
Г. Кюрбело
️️️️
Л. Н'Гуэмо
Желтая карточка
Ж. Эстебан
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Замена
П. Беренге
️️️️
И. Диа
Замена
Ж. Эстебан
️️️️
М. Пажис
ГОЛ! 0:1!
Ю. Хаджи
Замена
Б. Шейру
️️️️
С. Мбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
22
Элдер
ЦЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
0
Жульен Эстебан
ЦФ
Нанси
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
12
Жоффре Адже
ЦЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
4-4-1-1
1
Дюшез
3
Боканегра
12
Мангане
13
Ханссон
16
Фанни
0
Пажис
25
Мбиа
18
Лемуан
9
Кембо-Экоко
22
Томер
7
Бриан
3-2-3-2
1
Брасильяно
27
Уадду
17
Луис
13
Макалусо
22
Элдер
0
Бьянкалани
25
Фере
21
Н'Гуэмо
21
Н'Диайе
15
Хаджи
22
Диа
0
Пажис
0
Эстебан
0
Эстебан
0
Пажис
9
Кембо-Экоко
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
9
Кембо-Экоко
25
Мбиа
0
Шейру
0
Шейру
25
Мбиа
21
Н'Гуэмо
17
Кюрбело
17
Кюрбело
21
Н'Гуэмо
22
Диа
6
Беренге
6
Беренге
22
Диа
Остались в запасе
Ренн
Нанси
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
Главный тренер
Ги Лякомб
12
Жоффре Адже
ЦЗ
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
Остались в запасе
12
Жоффре Адже
ЦЗ
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Ренн - Нанси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Роазон Парк
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