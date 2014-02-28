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Пауло Энрике
Статистика
Пауло Энрике - статистика
Завершил карьеру
13 марта 1989 (37), Жоао Пессоа
#12 | Нападающий
180 см | 74 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Трабзонспор
7
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Трабзонспор
0 : 2
28.02.2014
Ювентус
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Ювентус
2 : 0
20.02.2014
Трабзонспор
56' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Лацио
0 : 0
13.12.2013
Трабзонспор
1' - 86'
Лига Европы, 5 тур
Трабзонспор
4 : 2
28.11.2013
Аполлон
1' - 64'
Лига Европы, 4 тур
Легия
0 : 2
08.11.2013
Трабзонспор
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Трабзонспор
2 : 0
24.10.2013
Легия
1' - 80'
68'
Лига Европы, 2 тур
Трабзонспор
3 : 3
03.10.2013
Лацио
1' - 90'
34'
12'
Лига Европы, 1 тур
Аполлон
1 : 2
19.09.2013
Трабзонспор
1' - 77'
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