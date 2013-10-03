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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Лацио
Трабзонспор - Лацио: обзор матча 03 октября 2013
Трабзонспор
03.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
3 : 3
Завершен
Лацио
12'
Ю. Эрдоган
22'
А. Миржеевски
34'
П. Энрике
29'
О. Онази
84'
С. Флоккари
85'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Лацио
85'
ГОЛ! 3:3!
С. Флоккари
Пас отдал
Б. Переа
84'
ГОЛ! 3:2!
С. Флоккари
Пас отдал
Б. Кейта
79'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Андерсон
74'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
74'
Замена
Эдерсон
️️️️
Эрнанес
Замена
Аланзиньо
️️️️
Ф. Малуда
64'
61'
Замена
С. Флоккари
️️️️
А. Кандрева
Замена
А. Акгюн
️️️️
Г. Колман
57'
ГОЛ! 3:1!
П. Энрике
Пас отдал
А. Миржеевски
34'
29'
ГОЛ! 2:1!
О. Онази
Пас отдал
Б. Переа
ГОЛ! 2:0!
А. Миржеевски
22'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эрдоган
Пас отдал
П. Энрике
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
0
Густаво Колман
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
12
Пауло Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Трабзонспор
89
Зеки Айваз
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Гирай Качар
ЦЗ
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
25
Аланзиньо
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Киврак
29
Адин
5
Демир
22
Юмлу
10
Эрдоган
3
Босингва
16
Зокора
0
Колман
13
Малуда
10
Миржеевски
12
Энрике
3-5-1-1
22
Маркетти
13
Сиани
39
Каванда
27
Цана
87
Кандрева
6
Билья
10
Эрнанес
12
Онази
19
Лулич
7
Андерсон
34
Переа
0
Колман
18
Акгюн
18
Акгюн
0
Колман
13
Малуда
25
Аланзиньо
25
Аланзиньо
13
Малуда
10
Эрнанес
10
Эдерсон
10
Эдерсон
10
Эрнанес
87
Кандрева
10
Флоккари
10
Флоккари
87
Кандрева
7
Андерсон
17
Кейта
17
Кейта
7
Андерсон
Остались в запасе
Трабзонспор
Лацио
89
Зеки Айваз
ВР
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Гирай Качар
ЦЗ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
1
Этрит Бериша
ВР
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
89
Зеки Айваз
ВР
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Гирай Качар
ЦЗ
21
Марк Янко
ЦФ
Остались в запасе
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
1
Этрит Бериша
ВР
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Трабзонспор - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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