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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Ювентус
Трабзонспор - Ювентус: обзор матча 28 февраля 2014
Трабзонспор
28.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ювентус
18'
А. Видаль
33'
П. Освальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Ювентус
72'
Замена
А. Пирло
️️️️
К. Маркизио
Замена
А. Бурчану
️️️️
А. Миржеевски
72'
58'
Замена
А. Барцальи
️️️️
М. Касерес
Замена
Д. Османпаша
️️️️
Ж. Босингва
46'
37'
Замена
С. Падоин
️️️️
П. Погба
Замена
З. Явру
️️️️
К. Келеш
37'
33'
ГОЛ! 0:2!
П. Освальдо
Пас отдал
С. Джовинко
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
С. Джовинко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
10
Эзер Хурмаджи
ЛЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Хами Мандыралы
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Трабзонспор
89
Зеки Айваз
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
0
Густаво Колман
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
12
Пауло Энрике
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Киврак
29
Адин
22
Юмлу
5
Демир
10
Хурмаджи
3
Босингва
16
Зокора
89
Келеш
13
Малуда
10
Миржеевски
21
Янко
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
21
Огбонна
4
Касерес
22
Исла
13
Пелузо
8
Погба
23
Видаль
10
Маркизио
21
Джовинко
10
Освальдо
3
Босингва
88
Османпаша
88
Османпаша
3
Босингва
89
Келеш
18
Явру
18
Явру
89
Келеш
10
Миржеевски
55
Бурчану
55
Бурчану
10
Миржеевски
4
Касерес
15
Барцальи
15
Барцальи
4
Касерес
10
Маркизио
21
Пирло
21
Пирло
10
Маркизио
8
Погба
19
Падоин
19
Падоин
8
Погба
Остались в запасе
Трабзонспор
Ювентус
89
Зеки Айваз
ВР
77
Эмре Гюрал
ЦФ
0
Густаво Колман
ЦП
12
Пауло Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хами Мандыралы
30
Марко Сторари
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
89
Зеки Айваз
ВР
77
Эмре Гюрал
ЦФ
0
Густаво Колман
ЦП
12
Пауло Энрике
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хами Мандыралы
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Трабзонспор - Ювентус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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