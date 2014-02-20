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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Трабзонспор
Ювентус - Трабзонспор: обзор матча 20 февраля 2014
Ювентус
20.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Трабзонспор
16'
П. Освальдо
90+4'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Трабзонспор
ГОЛ! 2:0!
П. Погба
Пас отдал
К. Тевес
90'
+4
81'
Замена
З. Айваз
️️️️
Э. Хурмаджи
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Маркизио
76'
74'
Желтая карточка
Д. Зокора
67'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
А. Бурчану
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Исла
67'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
П. Освальдо
66'
56'
Замена
П. Энрике
️️️️
Э. Гюрал
ГОЛ! 1:0!
П. Освальдо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
10
Эзер Хурмаджи
ЛЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
89
Кадир Келеш
ЦП
0
Густаво Колман
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
Главный тренер
Хами Мандыралы
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Трабзонспор
89
Зеки Айваз
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
10
Адриан Миржеевски
АП
21
Марк Янко
ЦФ
12
Пауло Энрике
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
21
Огбонна
13
Пелузо
19
Бонуччи
4
Касерес
22
Исла
8
Погба
21
Пирло
10
Маркизио
10
Освальдо
32
Тевес
3-3-3-1
1
Киврак
29
Адин
22
Юмлу
5
Демир
3
Босингва
55
Бурчану
10
Хурмаджи
89
Келеш
0
Колман
16
Зокора
77
Гюрал
22
Исла
23
Видаль
23
Видаль
22
Исла
10
Маркизио
21
Джовинко
21
Джовинко
10
Маркизио
10
Освальдо
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Освальдо
10
Хурмаджи
89
Айваз
89
Айваз
10
Хурмаджи
55
Бурчану
10
Эрдоган
10
Эрдоган
55
Бурчану
77
Гюрал
12
Энрике
12
Энрике
77
Гюрал
Остались в запасе
Ювентус
Трабзонспор
30
Марко Сторари
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
10
Адриан Миржеевски
АП
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Хами Мандыралы
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
Остались в запасе
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
10
Адриан Миржеевски
АП
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Хами Мандыралы
Статистика матча Ювентус - Трабзонспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Альянц Стадиум
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