Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Трабзонспор
Легия - Трабзонспор: обзор матча 08 ноября 2013
Легия
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
0 : 2
Завершен
Трабзонспор
71'
Д. Жуниор (АГ)
79'
О. Адин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Трабзонспор
84'
Замена
Аланзиньо
️️️️
А. Миржеевски
Замена
П. Микита
️️️️
Д. Фурман
84'
79'
ГОЛ! 0:2!
О. Адин
Пас отдал
Ф. Малуда
Замена
Х. Оямаа
️️️️
М. Кухарчик
73'
71'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Жуниор
66'
Желтая карточка
Д. Зокора
54'
Замена
З. Айваз
️️️️
О. Реджер Киврак
51'
Замена
Г. Качар
️️️️
С. Бамба
Желтая карточка
Д. Фурман
50'
35'
Желтая карточка
Ф. Малуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
14
Доминик Фурман
ЦП
20
Якуб Косецки
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
0
Густаво Колман
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
12
Пауло Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Легия
93
Оливер Венчатек
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
39
Матеуш Цихоцки
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
27
Патрик Микита
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Трабзонспор
89
Зеки Айваз
ВР
23
Гирай Качар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
25
Аланзиньо
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
3-3-1-3
84
Скаба
3
Йодловиц
18
Берешиньски
52
Ржежничак
22
Жуниор
23
Пинту
17
Бржишки
14
Фурман
13
Двалишвили
18
Кухарчик
20
Косецки
3-2-2-2-1
1
Киврак
5
Демир
22
Юмлу
14
Бамба
3
Босингва
29
Адин
0
Колман
16
Зокора
10
Миржеевски
13
Малуда
12
Энрике
14
Фурман
27
Микита
27
Микита
14
Фурман
18
Кухарчик
8
Оямаа
8
Оямаа
18
Кухарчик
1
Киврак
89
Айваз
89
Айваз
1
Киврак
14
Бамба
23
Качар
23
Качар
14
Бамба
10
Миржеевски
25
Аланзиньо
25
Аланзиньо
10
Миржеевски
Остались в запасе
Легия
Трабзонспор
93
Оливер Венчатек
ВР
39
Матеуш Цихоцки
ЦЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
93
Оливер Венчатек
ВР
39
Матеуш Цихоцки
ЦЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
Остались в запасе
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Легия - Трабзонспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Войска Польского
Новости команд
Все
Легия
Трабзонспор
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
20:30
2
Тренер «Трабзонспора» оценил уровень «Зенита»: «У нас не было шансов»
20:23
Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Трабзонспором»
19:59
5
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Трабзонспор» – 3:0
18:56
14
Комментарий Семака перед матчем «Зенита» с «Трабзонспором»
12:41
6
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
20:30
2
Тренер «Трабзонспора» оценил уровень «Зенита»: «У нас не было шансов»
20:23
Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Трабзонспором»
19:59
5
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Трабзонспор» – 3:0
18:56
14
Комментарий Семака перед матчем «Зенита» с «Трабзонспором»
12:41
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+