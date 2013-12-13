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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Трабзонспор
Лацио - Трабзонспор: обзор матча 13 декабря 2013
Лацио
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
0 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Трабзонспор
Желтая карточка
А. Кандрева
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Раду
86'
86'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
П. Энрике
Замена
М. Клозе
️️️️
Эдерсон
75'
67'
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
65'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Аланзиньо
Замена
Эрнанес
️️️️
О. Онази
65'
59'
Желтая карточка
А. Демир
Замена
А. Кандрева
️️️️
Ф. Андерсон
59'
Желтая карточка
Д. Бьява
33'
21'
Желтая карточка
А. Акгюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
0
Густаво Колман
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
25
Аланзиньо
ПП
12
Пауло Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Трабзонспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
4-3-1-2
1
Бериша
20
Бьява
39
Каванда
6
Новаретти
26
Раду
10
Эдерсон
12
Онази
24
Ледесма
7
Андерсон
10
Флоккари
17
Кейта
3-2-3-1-1
1
Киврак
22
Юмлу
14
Бамба
5
Демир
3
Босингва
29
Адин
25
Аланзиньо
18
Акгюн
0
Колман
13
Малуда
12
Энрике
12
Онази
10
Эрнанес
10
Эрнанес
12
Онази
7
Андерсон
87
Кандрева
87
Кандрева
7
Андерсон
10
Эдерсон
11
Клозе
11
Клозе
10
Эдерсон
25
Аланзиньо
10
Эрдоган
10
Эрдоган
25
Аланзиньо
12
Энрике
77
Гюрал
77
Гюрал
12
Энрике
Остались в запасе
Лацио
Трабзонспор
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Зеки Явру
ПЗ
10
Адриан Миржеевски
АП
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
Остались в запасе
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Зеки Явру
ПЗ
10
Адриан Миржеевски
АП
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Лацио - Трабзонспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Олимпико
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