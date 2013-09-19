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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Трабзонспор
Аполлон - Трабзонспор: обзор матча 19 сентября 2013
Аполлон
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
18'
Г. Сангой (П)
19'
Ф. Малуда
86'
Ю. Эрдоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Трабзонспор
Желтая карточка
Г. Василиу
88'
86'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эрдоган
Пас отдал
А. Миржеевски
Замена
Б. Робер
️️️️
Ф. Папулис
83'
Желтая карточка
Г. Сангой
81'
81'
Замена
З. Явру
️️️️
Ж. Босингва
77'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
П. Энрике
71'
Желтая карточка
М. Юмлу
Замена
Роберто
️️️️
А. Константину
71'
Замена
К. Мерием
️️️️
А. Гуе Гнеки
63'
59'
Желтая карточка
Ж. Босингва
46'
Замена
А. Акгюн
️️️️
Г. Колман
19'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Малуда
Пас отдал
О. Адин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Сангой
18'
17'
Желтая карточка
С. Бамба
5'
Желтая карточка
А. Демир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
55
Христос Карипидис
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
16
Маркос Гульон
ЦП
14
Алекс Константину
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
0
Густаво Колман
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
12
Пауло Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
20
Бертран Робер
ЛЗ
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
8
Андреас Ставру
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
9
Роберто
ЦФ
Трабзонспор
89
Зеки Айваз
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
25
Аланзиньо
ПП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
4-1-1-4
83
Вале
55
Карипидис
28
Стиляну
30
Меркис
88
Василиу
54
Амдани
16
Гульон
14
Константину
10
Сангой
19
Гуе Гнеки
13
Папулис
3-2-2-2-1
1
Киврак
14
Бамба
22
Юмлу
29
Адин
3
Босингва
5
Демир
0
Колман
16
Зокора
10
Миржеевски
13
Малуда
12
Энрике
14
Константину
9
Роберто
9
Роберто
14
Константину
13
Папулис
20
Робер
20
Робер
13
Папулис
19
Гуе Гнеки
14
Мерием
14
Мерием
19
Гуе Гнеки
12
Энрике
10
Эрдоган
10
Эрдоган
12
Энрике
3
Босингва
18
Явру
18
Явру
3
Босингва
0
Колман
18
Акгюн
18
Акгюн
0
Колман
Остались в запасе
Аполлон
Трабзонспор
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
8
Андреас Ставру
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
Главный тренер
Христакис Христофору
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
89
Зеки Айваз
ВР
25
Аланзиньо
ПП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
8
Андреас Ставру
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
Остались в запасе
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
89
Зеки Айваз
ВР
25
Аланзиньо
ПП
Главный тренер
Христакис Христофору
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Аполлон - Трабзонспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Цирио
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