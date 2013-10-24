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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Легия
Трабзонспор - Легия: обзор матча 24 октября 2013
Трабзонспор
24.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
2 : 0
Завершен
Легия
7'
М. Янко
83'
О. Адин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Легия
Желтая карточка
Э. Гюрал
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
О. Адин
83'
Замена
С. Айдогду
️️️️
А. Миржеевски
81'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
П. Энрике
80'
78'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
74'
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Я. Косецки
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
М. Янко
70'
Желтая карточка
П. Энрике
68'
65'
Замена
Д. Фурман
️️️️
И. Врдоляк
Желтая карточка
С. Бамба
62'
Желтая карточка
Д. Зокора
36'
36'
Желтая карточка
Т. Йодловиц
32'
Желтая карточка
Я. Косецки
8'
Замена
Х. Оямаа
️️️️
М. Жиро
ГОЛ! 1:0!
М. Янко
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
12
Пауло Энрике
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
20
Якуб Косецки
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Трабзонспор
89
Зеки Айваз
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
23
Гирай Качар
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
25
Аланзиньо
ПП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
Легия
93
Оливер Венчатек
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Киврак
5
Демир
14
Бамба
29
Адин
22
Юмлу
3
Босингва
16
Зокора
13
Малуда
10
Миржеевски
21
Янко
12
Энрике
3-3-1-3
84
Скаба
28
Брож
3
Йодловиц
22
Жуниор
17
Бржишки
23
Пинту
52
Ржежничак
21
Врдоляк
13
Двалишвили
19
Жиро
20
Косецки
21
Янко
10
Эрдоган
10
Эрдоган
21
Янко
12
Энрике
77
Гюрал
77
Гюрал
12
Энрике
10
Миржеевски
8
Айдогду
8
Айдогду
10
Миржеевски
21
Врдоляк
14
Фурман
14
Фурман
21
Врдоляк
19
Жиро
8
Оямаа
8
Оямаа
19
Жиро
20
Косецки
18
Кухарчик
18
Кухарчик
20
Косецки
Остались в запасе
Трабзонспор
Легия
89
Зеки Айваз
ВР
23
Гирай Качар
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
25
Аланзиньо
ПП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
93
Оливер Венчатек
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
89
Зеки Айваз
ВР
23
Гирай Качар
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
25
Аланзиньо
ПП
Остались в запасе
93
Оливер Венчатек
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Трабзонспор - Легия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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