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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Аполлон
Трабзонспор - Аполлон: обзор матча 28 ноября 2013
Трабзонспор
28.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
4 : 2
Завершен
Аполлон
23'
О. Адин
25'
С. Айдогду
61'
О. Адин
83'
О. Адин
68'
А. Гуе Гнеки
80'
Г. Сангой (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Аполлон
90'
+2
Желтая карточка
Г. Сангой
Желтая карточка
Д. Зокора
90'
+2
Замена
А. Оздемир
️️️️
Ф. Малуда
90'
+2
ГОЛ! 4:2!
О. Адин
83'
Желтая карточка
К. Келеш
80'
80'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Г. Сангой
Замена
Аланзиньо
️️️️
С. Айдогду
74'
68'
ГОЛ! 3:1!
А. Гуе Гнеки
Пас отдал
Г. Василиу
67'
Замена
К. Мерием
️️️️
Ш. Григоре
Замена
М. Янко
️️️️
П. Энрике
64'
62'
Желтая карточка
Ш. Григоре
ГОЛ! 3:0!
О. Адин
Пас отдал
К. Келеш
61'
60'
Замена
А. Гуе Гнеки
️️️️
Роберто
60'
Замена
Г. Сангой
️️️️
Х. Кириаку
40'
Желтая карточка
А. Константину
ГОЛ! 2:0!
С. Айдогду
Пас отдал
О. Адин
25'
ГОЛ! 1:0!
О. Адин
Пас отдал
Ф. Малуда
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
0
Густаво Колман
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
12
Пауло Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
8
Штефан Григоре
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Роберто
ЦФ
14
Алекс Константину
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Трабзонспор
89
Зеки Айваз
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
25
Аланзиньо
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
Аполлон
31
Михалис Фани
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
13
Давид Рохас Мена
ЦЗ
55
Христос Карипидис
ЦЗ
14
Камиль Мерием
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
4-4-1-1
1
Киврак
14
Бамба
29
Адин
22
Юмлу
3
Босингва
16
Зокора
0
Колман
8
Айдогду
89
Келеш
13
Малуда
12
Энрике
3-3-2-2
23
Хиди
27
Хараламбус
88
Василиу
30
Меркис
18
Дананае
25
Кириаку
20
Робер
8
Григоре
16
Гульон
14
Константину
9
Роберто
13
Малуда
8
Оздемир
8
Оздемир
13
Малуда
8
Айдогду
25
Аланзиньо
25
Аланзиньо
8
Айдогду
12
Энрике
21
Янко
21
Янко
12
Энрике
8
Григоре
14
Мерием
14
Мерием
8
Григоре
25
Кириаку
10
Сангой
10
Сангой
25
Кириаку
9
Роберто
19
Гуе Гнеки
19
Гуе Гнеки
9
Роберто
Остались в запасе
Трабзонспор
Аполлон
89
Зеки Айваз
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
10
Адриан Миржеевски
АП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
31
Михалис Фани
ВР
13
Давид Рохас Мена
ЦЗ
55
Христос Карипидис
ЦЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
Главный тренер
Христакис Христофору
Остались в запасе
89
Зеки Айваз
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
10
Адриан Миржеевски
АП
Остались в запасе
31
Михалис Фани
ВР
13
Давид Рохас Мена
ЦЗ
55
Христос Карипидис
ЦЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Трабзонспор - Аполлон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
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07.11.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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