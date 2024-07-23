Joshua Honohan - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Joshua Honohan
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Joshua Honohan
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|1' - 125'
|Шэмрок Роверс
|3:1
|Целе
|Лига Европы, 3 раунд, ответный матч
|78'
|11.08.2024
|58' - 90'
|Шэмрок Роверс
|1:1
|Дроэда Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
|90'
|08.08.2024
|1' - 90'
|Целе
|1:0
|Шэмрок Роверс
|Лига Европы, 3 раунд, первый матч
|65'
|02.08.2024
|71' - 90'
|Уотерфорд
|1:1
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
|30.07.2024
|1' - 90'
|Спарта
|4:2
|Шэмрок Роверс
|Лига чемпионов, 2 раунд, ответный матч
|47'
|23.07.2024
|1' - 90'
|Шэмрок Роверс
|0:2
|Спарта
|Лига чемпионов, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -125'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Целе (Целе)
|78'
|08.08.2024
|1' -90'
|Целе (Целе)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|65'