РПЛ
PARI Первая лига
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
Ленинградец
Антон Рощин
€ 75 тыс
Антон Рощин - новости
Ленинградец
24 марта 2005 (20)
#91 | Полузащитник
181 см
Россия
Новости
Фото
Игроки «Спартака» и ЦСКА перешли в клуб Второй лиги
16 июля
1
У второй и молодежной команд «Спартака» сменится куратор
16 мая
1
