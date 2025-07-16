Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Спартак
Антон Рощин
Трансферы
€ 100 тыс
Антон Рощин - трансферы
Спартак
24 марта 2005 (20)
#87 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.07.25 / 30.06.26
Спартак-2
Ленинградец
Аренда
06.07.25 / 31.12.26
Спартак-2
Спартак-2
?
16.07.24 / 05.07.25
Спартак-2
Металлург Л
Аренда
01.07.23 / 06.07.25
Академия Спартак
Спартак-2
?
