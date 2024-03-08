Антон Рощин - статистика
#91 | Защитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Рощин
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Рощин
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|9
|4
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.06.2024
|1' -85'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|17.05.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|10.05.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|74' 39'
|03.05.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|32'
|05.04.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|4' 45'
|15.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|51' 90'
|08.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Сочи (мол) (Сочи)
|44'