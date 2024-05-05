Юрий Кудреватый - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Кудреватый
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Старый Оскол
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Кудреватый
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Старый Оскол
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:0
|Тверь (Тверь)
|01.07.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|25.06.2024
|63' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тверь (Тверь)
|85'
|13.06.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:4
|Тверь (Тверь)
|07.06.2024
|1' -65'
|Тверь (Тверь)
|1:3
|Чертаново (Москва)
|01.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Тверь (Тверь)
|26.05.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|1:1
|Динамо Вг (Вологда)
|20.05.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:1
|Тверь (Тверь)
|12.05.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|05.05.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|4:1
|Тверь (Тверь)
|28.04.2024
|1' -89'
|Тверь (Тверь)
|2:3
|Леон Сатурн (Раменское)
|70'
|21.04.2024
|80' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:1
|Тверь (Тверь)
|07.04.2024
|90' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Тверь (Тверь)