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Андер Итурраспе
Статистика
Андер Итурраспе - статистика
Завершил карьеру
8 марта 1989 (37), Абадиано
#8 | Полузащитник
187 см | 74 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2019/2020
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Суперкубок Испании 2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
0 : 0
19.07.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1 : 0
25.06.2020
Эспаньол
1' - 56'
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1 : 3
20.06.2020
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
0 : 0
16.06.2020
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 0
13.06.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 0
08.03.2020
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1 : 1
01.03.2020
Атлетико
1' - 71'
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
2 : 1
23.02.2020
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 2
16.02.2020
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
2 : 1
01.02.2020
Эспаньол
1' - 61'
55'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1 : 1
25.01.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1 : 2
19.01.2020
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
2 : 2
04.01.2020
Барселона
67' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2 : 2
15.12.2019
Бетис
76' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
0 : 2
18.08.2019
Севилья
Был в запасе
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