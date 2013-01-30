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Расписание матчей
Кубок Африки
Того - Тунис
Того - Тунис: обзор матча 30 января 2013
Того
30.01.2013, среда, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Тунис
13'
С. Гакпе
30'
Х. Муэлхи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Того - Тунис
Замена
Д. Воме
️️️️
Э. Адебайор
90'
+5
Замена
С. Оуро-Акорико
️️️️
Ф. Айите
89'
88'
Замена
Ф. Бен Юссеф
️️️️
М. Траоуи
Желтая карточка
Ф. Айите
86'
78'
Пенальти не реализован!
Х. Муэлхи
Желтая карточка
К. Агасса
77'
Желтая карточка
Э. Адебайор
76'
Желтая карточка
Д. Айите
76'
Замена
Д. Айите
️️️️
С. Гакпе
75'
Желтая карточка
Д. Нибомбэ
65'
62'
Замена
З. Дхауади
️️️️
В. Хазри
Желтая карточка
С. Гакпе
57'
52'
Желтая карточка
В. Хазри
39'
Желтая карточка
Ю. Мсакни
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Муэлхи
ГОЛ! 1:0!
С. Гакпе
Пас отдал
Э. Адебайор
13'
12'
Желтая карточка
Х. Муэлхи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Того
16
Косси Агасса
ВР
2
Дарэ Нибомбэ
ЦЗ
9
Винсент Боссу
ЦЗ
5
Серж Акакпо
ЦЗ
21
Даконам Джене
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
8
Комлан Амеву
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Флойд Айите
ЦП
17
Серж Гакпе
ЦФ
4
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сикс
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
0
Халил Чеммам
ЦЗ
0
Валид Хичри
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
14
Мехди Траоуи
ЦП
0
Халед Муэлхи
ЦП
0
Чеди Хаммами
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
19
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Того
23
Баба Чагуни
ВР
1
Мавугбе Атсу
ВР
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
7
Мустафа Салифу
ЛП
3
Дове Воме
ЦП
19
Коджо Аметепе
ЦП
20
Дону Коку
ЦП
12
Саполь Мани
ЦП
14
Принс Сегбефиа
ЦП
22
Кален Дамесси
ЦФ
11
Джонатан Айите
ЦФ
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Тунис
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
0
Фатах Гарби
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
18
Анис Буссаиди
ПЗ
4
Хаттен Баратли
ЦП
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
8
Фахредин Бен Юссеф
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
0
Хамди Харбауи
ЦФ
3-2-3-2
16
Агасса
9
Боссу
5
Акакпо
21
Джене
2
Нибомбэ
6
Мамах
8
Амеву
15
Ромао
10
Айите
4
Адебайор
17
Гакпе
3-5-2
22
Бен Черифиа
0
Чеммам
0
Хичри
3
Абденнур
14
Траоуи
0
Хаммами
7
Мсакни
0
Дарраги
0
Муэлхи
19
Халифа
10
Хазри
4
Адебайор
3
Воме
3
Воме
4
Адебайор
10
Айите
13
Оуро-Акорико
13
Оуро-Акорико
10
Айите
17
Гакпе
11
Айите
11
Айите
17
Гакпе
14
Траоуи
8
Бен Юссеф
8
Бен Юссеф
14
Траоуи
10
Хазри
15
Дхауади
15
Дхауади
10
Хазри
Остались в запасе
Того
Тунис
19
Коджо Аметепе
ЦП
20
Дону Коку
ЦП
12
Саполь Мани
ЦП
22
Кален Дамесси
ЦФ
23
Баба Чагуни
ВР
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
1
Мавугбе Атсу
ВР
7
Мустафа Салифу
ЛП
14
Принс Сегбефиа
ЦП
Главный тренер
Дидье Сикс
0
Фатах Гарби
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
4
Хаттен Баратли
ЦП
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
18
Анис Буссаиди
ПЗ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
0
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Остались в запасе
19
Коджо Аметепе
ЦП
20
Дону Коку
ЦП
12
Саполь Мани
ЦП
22
Кален Дамесси
ЦФ
23
Баба Чагуни
ВР
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
1
Мавугбе Атсу
ВР
7
Мустафа Салифу
ЛП
14
Принс Сегбефиа
ЦП
Остались в запасе
0
Фатах Гарби
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
4
Хаттен Баратли
ЦП
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
18
Анис Буссаиди
ПЗ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
0
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сикс
Главный тренер
Сами Трабелси
Статистика матча Того - Тунис
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Беннетт
(Йоханнесбург)
Стадион:
Мбомбела
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