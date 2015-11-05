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Лига Европы 2026/2027
Скендербеу - Спортинг
Скендербеу - Спортинг: обзор матча 05 ноября 2015
Скендербеу
05.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
15'
С. Лилай
19'
С. Лилай (П)
56'
Б. Нимага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Скендербеу - Спортинг
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Мариу
Замена
Р. Арапи
️️️️
Б. Бериша
90'
Замена
Б. Шкемби
️️️️
Э. Эскердинья
90'
85'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
Замена
Г. Проньи
️️️️
Л. Латифи
82'
71'
Замена
П. Оливейра
️️️️
Эвертон
Желтая карточка
К. Вангели
70'
59'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
А. Силва
ГОЛ! 3:0!
Б. Нимага
56'
40'
Желтая карточка
Х. Сильва
33'
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Лилай
19'
18'
Замена
М. Бук
️️️️
Д. Танака
17'
Красная карточка
Р. Патрисиу
ГОЛ! 1:0!
С. Лилай
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
33
Марко Радас
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
30
Эскердинья Эскердинья
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЦП
88
Сабиен Лилай
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Дзюня Танака
ЛП
30
Бруно да Силва
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
20
Карлос Манэ
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Скендербеу
12
Эрион Ллапанжи
ВР
20
Адемир
ЦЗ
19
Тефик Османи
ЦЗ
3
Ренато Арапи
ЦЗ
10
Бленди Шкемби
ЦП
87
Джаир
ЦП
7
Герхард Проньи
ЦП
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-4-2
1
Шехи
23
Абази
32
Вангели
32
Яшаника
33
Радас
30
Эскердинья
77
Латифи
88
Лилай
29
Нимага
99
Олаинка
7
Бериша
4-3-2-1
1
Патрисиу
47
Эшгайю
33
Сильва
4
Эвертон
2
Фигейреду
30
да Силва
15
Силва
21
Танака
20
Карлос Манэ
10
Перейра
12
Монтеро
30
Эскердинья
10
Шкемби
10
Шкемби
30
Эскердинья
7
Бериша
3
Арапи
3
Арапи
7
Бериша
77
Латифи
7
Проньи
7
Проньи
77
Латифи
21
Танака
1
Бук
1
Бук
21
Танака
4
Эвертон
15
Оливейра
15
Оливейра
4
Эвертон
15
Силва
23
Мариу
23
Мариу
15
Силва
Остались в запасе
Скендербеу
Спортинг
20
Адемир
ЦЗ
12
Эрион Ллапанжи
ВР
87
Джаир
ЦП
19
Тефик Османи
ЦЗ
Главный тренер
Мирел Йоса
10
Желсон Мартинш
ПВ
4
Джефферсон
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
20
Адемир
ЦЗ
12
Эрион Ллапанжи
ВР
87
Джаир
ЦП
19
Тефик Османи
ЦЗ
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
4
Джефферсон
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Скендербеу - Спортинг
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Шкендербеу
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