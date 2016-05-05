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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Шахтер
Севилья - Шахтер: обзор матча 05 мая 2016
Севилья
05.05.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Шахтер
9'
К. Гамейро
47'
К. Гамейро
59'
Ф. Фильо Мариано
44'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Шахтер
90'
Желтая карточка
Исмаили
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Э. Банега
89'
Желтая карточка
Витоло
87'
84'
Замена
Дентиньо
️️️️
Эдуардо
84'
Замена
В. Нем
️️️️
Марлос
Замена
В. Иборра
️️️️
К. Гамейро
82'
76'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
76'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Б. Тремулинас
74'
61'
Желтая карточка
Эдуардо
ГОЛ! 3:1!
Ф. Фильо Мариано
Пас отдал
Витоло
59'
48'
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 2:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Г. Крыховяк
47'
44'
ГОЛ! 1:1!
Эдуардо
Пас отдал
Марлос
Желтая карточка
Э. Банега
30'
20'
Желтая карточка
А. Кучер
15'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
12'
Желтая карточка
Марлос
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Сорья
14
Тремулинас
25
Мариано
23
Рами
23
Коке
20
Крыховяк
23
Карришу
15
Н'Зонзи
11
Банега
7
Витоло
9
Гамейро
4-2-2-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
31
Исмаили
17
Малышев
27
Степаненко
10
Марлос
21
Коваленко
9
Эдуардо
11
Тайсон
14
Тремулинас
18
Эскудеро
18
Эскудеро
14
Тремулинас
9
Гамейро
10
Иборра
10
Иборра
9
Гамейро
11
Банега
41
Кристофоро
41
Кристофоро
11
Банега
9
Эдуардо
31
Дентиньо
31
Дентиньо
9
Эдуардо
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
10
Марлос
18
Нем
18
Нем
10
Марлос
Остались в запасе
Севилья
Шахтер
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Севилья - Шахтер
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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