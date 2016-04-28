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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Севилья
Шахтер - Севилья: обзор матча 28 апреля 2016
Шахтер
28.04.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Севилья
23'
Марлос
36'
Т. Степаненко
6'
Витоло
82'
К. Гамейро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Севилья
Желтая карточка
Д. Срна
90'
+5
Замена
Бернард
️️️️
Марлос
90'
+2
Замена
В. Нем
️️️️
Ф. Феррейра
90'
+1
Замена
Эдуардо
️️️️
Тайсон
90'
+1
Желтая карточка
М. Малышев
89'
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Гамейро
72'
Замена
Коке
️️️️
М. Крон-Дели
59'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Е. Коноплянка
48'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
40'
Желтая карточка
Д. Карришу
ГОЛ! 2:1!
Т. Степаненко
Пас отдал
Марлос
36'
27'
Желтая карточка
С. Эскудеро
ГОЛ! 1:1!
Марлос
Пас отдал
Я. Ракицкий
23'
6'
ГОЛ! 0:1!
Витоло
Пас отдал
К. Гамейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-2-2-2
30
Пятов
31
Исмаили
44
Ракицкий
50
Кучер
33
Срна
27
Степаненко
17
Малышев
21
Коваленко
10
Марлос
11
Тайсон
14
Феррейра
3-1-3-2-1
13
Сорья
25
Мариано
23
Рами
18
Эскудеро
20
Крыховяк
23
Карришу
15
Н'Зонзи
11
Банега
22
Коноплянка
7
Витоло
9
Гамейро
10
Марлос
11
Бернард
11
Бернард
10
Марлос
14
Феррейра
18
Нем
18
Нем
14
Феррейра
11
Тайсон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тайсон
Крон-Дели
23
Коке
23
Коке
Крон-Дели
22
Коноплянка
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
22
Коноплянка
Остались в запасе
Шахтер
Севилья
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Шахтер - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD, Матч ТВ
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