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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - США
Россия - США: обзор матча 14 ноября 2012
Россия
14.11.2012, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
США
9'
Ф. Смолов
84'
Р. Широков (П)
76'
М. Брэдли
90+3'
М. Дискеруд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - США
90'
+4
Желтая карточка
С. Клестан
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
М. Дискеруд
Пас отдал
Т. Бойд
87'
Замена
М. Дискеруд
️️️️
Д. Кэмерон
87'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Ж. Алтидор
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Широков
84'
83'
Желтая карточка
К. Гудсон
Замена
Д. Черышев
️️️️
М. Григорьев
80'
Желтая карточка
Р. Широков
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Брэдли
Пас отдал
Х. Агудело
73'
Замена
М. Эду
️️️️
Д. Уильямс
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Кокорин
67'
65'
Замена
С. Клестан
️️️️
Э. Гомес
63'
Замена
Х. Агудело
️️️️
Д. Гатт
Замена
Р. Янбаев
️️️️
А. Анюков
59'
Желтая карточка
А. Кокорин
52'
Желтая карточка
Д. Глушаков
51'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Д. Комбаров
46'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Кержаков
46'
26'
Желтая карточка
М. Брэдли
18'
Замена
К. Гудсон
️️️️
К. Боканегра
16'
Травма
К. Боканегра
Замена
М. Григорьев
️️️️
Ф. Смолов
11'
Травма
Ф. Смолов
10'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Кержаков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
22
Андрей Ещенко
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
7
Игорь Денисов
(К)
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
23
Дмитрий Комбаров
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
США
12
Тим Ховард
ВР
3
Карлос Боканегра
(К)
ЛЗ
23
Фабиан Джонсон
ЦЗ
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Джошуа Гатт
ЛП
13
Джермейн Джонс
ЦП
14
Даниэль Уильямс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
9
Эркулес Гомес
ЦФ
Россия
1
Александр Беленов
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Максим Григорьев
ЛП
6
Денис Черышев
ЛВ
8
Денис Глушаков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
США
22
Ник Римандо
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
7
Морис Эду
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
15
Хуан Агудело
ЦФ
18
Терренс Бойд
ЦФ
4-3-3
20
Габулов
22
Ещенко
24
Березуцкий
4
Игнашевич
2
Анюков
7
Денисов
15
Широков
23
Комбаров
9
Кокорин
9
Смолов
11
Кержаков
4-4-2
12
Ховард
21
Чендлер
23
Джонсон
20
Кэмерон
3
Боканегра
4
Брэдли
13
Джонс
14
Уильямс
11
Гатт
9
Гомес
17
Алтидор
2
Анюков
5
Янбаев
5
Янбаев
2
Анюков
9
Смолов
17
Григорьев
17
Григорьев
9
Смолов
11
Кержаков
8
Глушаков
8
Глушаков
11
Кержаков
23
Комбаров
9
Дзагоев
9
Дзагоев
23
Комбаров
Григорьев
6
Черышев
6
Черышев
Григорьев
9
Кокорин
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Кокорин
3
Боканегра
21
Гудсон
21
Гудсон
3
Боканегра
20
Кэмерон
10
Дискеруд
10
Дискеруд
20
Кэмерон
14
Уильямс
7
Эду
7
Эду
14
Уильямс
9
Гомес
16
Клестан
16
Клестан
9
Гомес
11
Гатт
15
Агудело
15
Агудело
11
Гатт
17
Алтидор
18
Бойд
18
Бойд
17
Алтидор
Остались в запасе
Россия
США
1
Александр Беленов
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Фабио Капелло
22
Ник Римандо
ВР
Остались в запасе
1
Александр Беленов
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
22
Ник Римандо
ВР
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Россия - США
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Риккардо ди Фьоре
Андреа Эдуардо Стефани
Стадион:
Кубань
Посещаемость:
28000 из 31654 зрителей (88%)
Где смотреть матч:
"Россия" 18:50 (прямая)
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