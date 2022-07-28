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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Юргорден - Риека
Юргорден - Риека: обзор матча 28 июля 2022
Юргорден
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Риека
55'
И. Хин
84'
Э. Банда
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Риека
90'
+6
Желтая карточка
М. Павлович
Желтая карточка
Х. Радетинац
90'
+6
88'
Замена
П. Альварес
️️️️
Л. Селахи
88'
Замена
Б. Каррица
️️️️
Х. Вучкич
Замена
Э. Андерссон
️️️️
Р. Шуллер
88'
ГОЛ! 2:0!
Э. Банда
Пас отдал
Х. Радетинац
84'
Желтая карточка
В. Эдвардсен
76'
Замена
Г. Викхейм
️️️️
Й. Асоро
74'
Замена
Э. Банда
️️️️
Х. Финндель
74'
Желтая карточка
Р. Шуллер
67'
58'
Замена
Х. Обрегон
️️️️
A. Liber
58'
Замена
D. Bušnja
️️️️
М. Фриган
ГОЛ! 1:0!
И. Хин
Пас отдал
Х. Экдаль
55'
Желтая карточка
Й. Асоро
29'
29'
Желтая карточка
В. Ходжа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петр Юханссон
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Хампус Финндель
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ЦФ
29
Йоэль Асоро
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Риека
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Андрия Вукчевич
ЛЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
17
Принс Ампем
ПВ
41
Anton Krešić
ЦФ
7
Велдин Ходжа
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Юргорден
78
Александр Васютин
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
24
Franck Odhiambo
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦП
12
Амаду Думбуя
ЦФ
12
Эммануэль Банда
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Риека
2
Филип Браут
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
13
Иван Лепиньица
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
5
Никита Власенко
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
25
Бернард Каррица
ЦФ
4-3-3
1
Виделль Зеттерстрем
19
Бенгтссон
4
Хин
18
Экдаль
2
Юханссон
14
Финндель
6
Шуллер
7
Эрикссон
16
Эдвардсен
29
Асоро
9
Радетинац
3-1-2-4
22
Лабрович
28
Смольчич
4
Павлович
3
Вукчевич
18
Селахи
17
Ампем
10
Вучкич
14
20
Фриган
7
Ходжа
41
6
Шуллер
5
Андерссон
5
Андерссон
6
Шуллер
29
Асоро
80
Викхейм
80
Викхейм
29
Асоро
14
Финндель
12
Банда
12
Банда
14
Финндель
18
Селахи
21
Альварес
21
Альварес
18
Селахи
20
Фриган
21
21
20
Фриган
14
9
Обрегон
9
Обрегон
14
10
Вучкич
25
Каррица
25
Каррица
10
Вучкич
Остались в запасе
Юргорден
Риека
78
Александр Васютин
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
24
Franck Odhiambo
ЦЗ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
2
Филип Браут
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Ален Халилович
АП
7
Матей Вук
ЛВ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
5
Никита Власенко
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
24
Franck Odhiambo
ЦЗ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Остались в запасе
2
Филип Браут
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Ален Халилович
АП
7
Матей Вук
ЛВ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
5
Никита Власенко
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Юргорден - Риека
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
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