Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Риека - Юргорден
Риека - Юргорден: обзор матча 21 июля 2022
Риека
21.07.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Юргорден
13'
Х. Вучкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Риека - Юргорден
Желтая карточка
М. Павлович
81'
Желтая карточка
A. Krešić
77'
Замена
В. Ходжа
️️️️
П. Альварес
77'
72'
Замена
Э. Банда
️️️️
Р. Шуллер
Замена
М. Фриган
️️️️
Х. Обрегон
64'
Замена
D. Bušnja
️️️️
М. Вранчич
64'
ГОЛ! 1:0!
Х. Вучкич
Пас отдал
П. Ампем
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Андрия Вукчевич
ЛЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
17
Принс Ампем
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Юргорден
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦФ
9
Харис Радетинац
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Риека
7
Матей Вук
ЛВ
13
Иван Лепиньица
ЦП
10
Ален Халилович
АП
7
Велдин Ходжа
ЦФ
25
Бернард Каррица
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
8
Мато Станич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
5
Никита Власенко
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Юргорден
78
Александр Васютин
ВР
12
Эммануэль Банда
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
3-3-1-3
22
Лабрович
3
Вукчевич
4
Павлович
28
Смольчич
8
Вранчич
18
Селахи
21
Альварес
10
Вучкич
41
9
Обрегон
17
Ампем
2-2-2
18
Экдаль
19
Бенгтссон
6
Шуллер
7
Эрикссон
9
Радетинац
29
Асоро
21
Альварес
7
Ходжа
7
Ходжа
21
Альварес
9
Обрегон
20
Фриган
20
Фриган
9
Обрегон
8
Вранчич
21
21
8
Вранчич
6
Шуллер
12
Банда
12
Банда
6
Шуллер
Остались в запасе
Риека
Юргорден
13
Иван Лепиньица
ЦП
10
Ален Халилович
АП
7
Матей Вук
ЛВ
25
Бернард Каррица
ЦФ
8
Мато Станич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
5
Никита Власенко
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
78
Александр Васютин
ВР
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Остались в запасе
13
Иван Лепиньица
ЦП
10
Ален Халилович
АП
7
Матей Вук
ЛВ
25
Бернард Каррица
ЦФ
8
Мато Станич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
5
Никита Власенко
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Пер Ольссон
Статистика матча Риека - Юргорден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Стадион:
Кантрида
Новости команд
Все
Риека
Юргорден
Участник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
3 сентября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
17 августа
8
Участник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
3 сентября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
17 августа
8
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
Дебютант «Челси» обновил клубный рекорд в еврокубках
2025.05.08 22:22
«Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025
2025.05.08 20:50
Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Юргорден»: Лига Конференций, 8 мая 2025
2025.05.07 09:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+