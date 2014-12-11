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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Риека
Севилья - Риека: обзор матча 11 декабря 2014
Севилья
11.12.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
1 : 0
Завершен
Риека
20'
Д. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Риека
90'
Желтая карточка
Й. Иванчич
Желтая карточка
Н. Пареха
88'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Коке
77'
76'
Желтая карточка
И. Томечак
76'
Замена
Й. Иванчич
️️️️
И. Мочинич
74'
Желтая карточка
М. Вешович
71'
Замена
Г. Цвиянович
️️️️
Мойзес
67'
Замена
В. Югович
️️️️
З. Квржич
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
66'
61'
Желтая карточка
И. Мочинич
Замена
А. Аррибас
️️️️
Д. Суарес
60'
Желтая карточка
К. Бакка
53'
Желтая карточка
С. Мбиа
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Суарес
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
20'
Желтая карточка
Витоло
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Риека
25
Иван Варгич
ВР
26
Иван Мочинич
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
88
Мойзес
ЦП
10
Анас Шарбини
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Риека
32
Андрей Прскало
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
24
Матео Бертоша
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
89
Ведран Югович
ЦП
28
Йосип Иванчич
ЦФ
3-4-2-1
34
Бету
3
Наварро
2
Пареха
23
Коке
11
Банега
19
Рейес
23
Карришу
25
Мбиа
7
Витоло
4
Суарес
70
Бакка
3-2-3-1
25
Варгич
23
Вешович
27
Томечак
19
Самарджич
20
Квржич
3
Митрович
88
Мойзес
10
Шарбини
18
Яяло
27
Крамарич
4
Суарес
14
Аррибас
14
Аррибас
4
Суарес
23
Коке
90
Фигейраш
90
Фигейраш
23
Коке
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
20
Квржич
89
Югович
89
Югович
20
Квржич
26
Мочинич
28
Иванчич
28
Иванчич
26
Мочинич
88
Мойзес
14
Цвиянович
14
Цвиянович
88
Мойзес
Остались в запасе
Севилья
Риека
15
Серхио Рико
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
24
Матео Бертоша
ЦЗ
32
Андрей Прскало
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
Главный тренер
Матьяж Кек
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
24
Матео Бертоша
ЦЗ
32
Андрей Прскало
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Матьяж Кек
Статистика матча Севилья - Риека
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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