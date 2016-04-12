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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Вольфсбург
Реал - Вольфсбург: обзор матча 12 апреля 2016
Реал
12.04.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Вольфсбург
16'
К. Роналду
17'
К. Роналду
75'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вольфсбург
Замена
Р. Варан
️️️️
Л. Модрич
90'
+1
90'
Желтая карточка
Виейринья
85'
Желтая карточка
Данте
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
83'
Желтая карточка
К. Роналду
80'
79'
Замена
Б. Дост
️️️️
Ж. Гилявоги
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
75'
74'
Желтая карточка
Л. Густаво
73'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Б. Энрике
45'
+2
Желтая карточка
М. Арнольд
32'
Замена
М. Крузе
️️️️
Ю. Дракслер
31'
Травма
Ю. Дракслер
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Т. Кроос
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
(К)
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Виейринья
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-2-1-2-1
16
Бенальо
20
Виейринья
27
Налдо
4
Данте
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
27
Арнольд
7
Дракслер
27
Энрике
20
Шюррле
14
Модрич
19
Варан
19
Варан
14
Модрич
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
27
Энрике
20
Калиджиури
20
Калиджиури
27
Энрике
23
Гилявоги
12
Дост
12
Дост
23
Гилявоги
7
Дракслер
10
Крузе
10
Крузе
7
Дракслер
Остались в запасе
Реал
Вольфсбург
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Реал - Вольфсбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Гьорги Ринг (Венгрия)
Венцель Тот (Венгрия)
Дополнительные помощники:
Томаш Богнар (Венгрия)
Адам Форкош (Венгрия)
Резервный судья:
Иштван Ольберт (Венгрия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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