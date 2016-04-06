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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вольфсбург - Реал
Вольфсбург - Реал: обзор матча 06 апреля 2016
Вольфсбург
06.04.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Реал
17'
Р. Родригес (П)
24'
М. Арнольд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Реал
Замена
М. Шефер
️️️️
Ю. Дракслер
90'
+2
84'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Т. Кроос
Замена
М. Крузе
️️️️
А. Шюррле
83'
Замена
К. Треш
️️️️
Б. Энрике
78'
70'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
М. Арнольд
70'
63'
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
Желтая карточка
Л. Густаво
60'
Желтая карточка
Д. Бенальо
56'
41'
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
40'
Травма
К. Бензема
ГОЛ! 2:0!
М. Арнольд
Пас отдал
Б. Энрике
24'
Желтая карточка
Виейринья
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Родригес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
(К)
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Виейринья
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
4
Данте
20
Виейринья
14
Густаво
23
Гилявоги
27
Арнольд
7
Дракслер
27
Энрике
20
Шюррле
4-1-2-1-2
1
Навас
13
Данило
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
7
Дракслер
4
Шефер
4
Шефер
7
Дракслер
27
Энрике
28
Треш
28
Треш
27
Энрике
20
Шюррле
10
Крузе
10
Крузе
20
Шюррле
8
Кроос
23
Родригес
23
Родригес
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
22
Иско
14
Модрич
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
Остались в запасе
Вольфсбург
Реал
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Вольфсбург - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Помощники судьи:
Эленито Ди Либераторе (Италия)
Джанлука Карьолато (Италия)
Дополнительные помощники:
Антонио Дамато (Италия)
Кармине Руссо (Италия)
Резервный судья:
Мауро Тонолини (Италия)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
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