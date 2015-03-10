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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Шальке-04
Реал - Шальке-04: обзор матча 10 марта 2015
Реал
10.03.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 4
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Шальке-04
23'
К. Роналду
44'
К. Роналду
52'
К. Бензема
19'
К. Фукс
39'
К. Хунтелаар
56'
Л. Сане
84'
К. Хунтелаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Шальке-04
90'
+3
Желтая карточка
К. Фукс
84'
ГОЛ! 3:4!
К. Хунтелаар
Замена
Начо
️️️️
А. Арбелоа
82'
80'
Замена
А. Учида
️️️️
Т. Барнетта
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Коэнтрау
59'
Замена
Л. Модрич
️️️️
С. Хедира
58'
57'
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Хегер
56'
ГОЛ! 3:3!
Л. Сане
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
53'
ГОЛ! 3:2!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
52'
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
44'
39'
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
К. Роналду
30'
28'
Замена
Л. Сане
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
27'
Травма
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Т. Кроос
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Фукс
Пас отдал
Т. Барнетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
4-2-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
3
Пепе
19
Варан
5
Арбелоа
8
Кроос
28
Хедира
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-2-1-1-2
1
Велленройтер
5
Хеведес
22
Настасич
32
Матип
28
Фукс
6
Хегер
33
Нойштедтер
10
Барнетта
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
17
Коэнтрау
12
Марсело
12
Марсело
17
Коэнтрау
5
Арбелоа
6
Начо
6
Начо
5
Арбелоа
28
Хедира
10
Модрич
10
Модрич
28
Хедира
10
Барнетта
2
Учида
2
Учида
10
Барнетта
6
Хегер
27
Горецка
27
Горецка
6
Хегер
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Реал
Шальке-04
1
Кейлор Навас
ВР
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хесе
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хесе
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Реал - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Бернабеу
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