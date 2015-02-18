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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Реал
Шальке-04 - Реал: обзор матча 18 февраля 2015
Шальке-04
18.02.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 4 : 3
Завершен
Реал
26'
К. Роналду
78'
Марсело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Реал
84'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
81'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Д. Карвахаль
Замена
М. Майер
️️️️
М. Хегер
79'
78'
ГОЛ! 0:2!
Марсело
Пас отдал
К. Роналду
77'
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
62'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Р. Нойштедтер
56'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
45'
+2
Желтая карточка
К. Боатенг
33'
Замена
Ф. Платте
️️️️
К. Хунтелаар
32'
Травма
К. Хунтелаар
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
10'
Желтая карточка
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
2
Ацуто Учида
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
36
Феликс Платте
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Велленройтер
32
Матип
22
Настасич
5
Хеведес
6
Хегер
33
Нойштедтер
3
Аого
2
Учида
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
4-1-1-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
3
Пепе
19
Варан
12
Марсело
16
Силва
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
21
Хунтелаар
36
Платте
36
Платте
21
Хунтелаар
33
Нойштедтер
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
33
Нойштедтер
6
Хегер
7
Майер
7
Майер
6
Хегер
14
Карвахаль
5
Арбелоа
5
Арбелоа
14
Карвахаль
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
Остались в запасе
Шальке-04
Реал
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Шальке-04 - Реал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Майкл Малларки (Англия)
Стивен Чайлд (Англия)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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