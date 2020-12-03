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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Вольфсберг
ЦСКА - Вольфсберг: обзор матча 03 декабря 2020
ЦСКА
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа K, 5 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсберг
22'
Д. Визингер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Вольфсберг
90'
+1
Желтая карточка
А. Кофлер
86'
Желтая карточка
Э. Перец
81'
Замена
Н. Рнич
️️️️
С. Спранглер
81'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Лиендл
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
И. Обляков
76'
70'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Д. Визингер
67'
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Ахметов
63'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Г. Щенников
63'
61'
Замена
К. Страцниг
️️️️
М. Тафернер
Замена
А. Гайч
️️️️
Ф. Чалов
46'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
К. Кучаев
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Визингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
45
Никола Влашич
АП
18
Константин Кучаев
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ПЗ
6
Свен Спранглер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ОП
10
Михаэль Лиендл
ЦП
30
Маттеус Тафернер
ПП
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Вольфсберг
32
Марко Сольдо
ВР
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
78
Дивеев
32
Магнуссон
22
Марадишвили
97
Ахметов
18
Кучаев
19
Зайнутдинов
45
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
4-1-3-2
31
Кофлер
27
Новак
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
3
Шерцер
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
10
Лиендл
6
Спранглер
7
Перец
29
Визингер
42
Щенников
21
Тикнизян
21
Тикнизян
42
Щенников
18
Кучаев
21
Эджуке
21
Эджуке
18
Кучаев
97
Ахметов
8
Бистрович
8
Бистрович
97
Ахметов
10
Обляков
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
10
Обляков
63
Чалов
19
Гайч
19
Гайч
63
Чалов
6
Спранглер
15
Рнич
15
Рнич
6
Спранглер
10
Лиендл
24
Верницниг
24
Верницниг
10
Лиендл
30
Тафернер
17
Страцниг
17
Страцниг
30
Тафернер
29
Визингер
9
Йовелич
9
Йовелич
29
Визингер
Остались в запасе
ЦСКА
Вольфсберг
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
32
Марко Сольдо
ВР
29
Мануэль Куттин
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Сольдо
ВР
29
Мануэль Куттин
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча ЦСКА - Вольфсберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
ВЭБ Арена
Новости команд
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