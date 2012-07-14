Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - ПСЖ
ЦСКА - ПСЖ: обзор матча 14 июля 2012
ЦСКА
14.07.2012, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
ПСЖ
68'
А. Дзагоев
78'
С. Думбия
59'
П. Луйиндула
64'
К. Гамейро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - ПСЖ
85'
Замена
Ж. Маурис
️️️️
М. Сиссоко
Замена
А. Муса
️️️️
К. Хонда
84'
Травма
М. Гонсалес
82'
ГОЛ! 2:2!
С. Думбия
78'
Замена
К. Набабкин
️️️️
А. Березуцкий
74'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
74'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
А. Цауня
70'
ГОЛ! 1:2!
А. Дзагоев
Пас отдал
К. Хонда
68'
64'
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
Пас отдал
С. Тьене
59'
ГОЛ! 0:1!
П. Луйиндула
46'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
К. Шантом
46'
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Сахо
46'
Замена
Максвелл
️️️️
Г. Оаро
46'
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Нене
46'
Замена
Д. Лугано
️️️️
Э. Лавесси
46'
Замена
С. Тьене
️️️️
М. Бодмер
46'
Замена
З. Камара
️️️️
М. Бишевац
46'
Замена
К. Жалле
️️️️
С. Арман
46'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
19
Александр Цауня
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
22
Эсекьель Лавесси
АП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
26
Секу
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
ПСЖ
40
Ронан Ле Кром
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
4-4-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
18
Тошич
66
Дзагоев
19
Вернблум
19
Цауня
3
Хонда
22
Думбия
4-3-2-1
1
Дюшез
4
Бишевац
33
Алекс
12
Сахо
22
Арман
8
Шантом
24
Бодмер
12
Нене
15
Пасторе
22
Лавесси
99
Оаро
6
Березуцкий
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Березуцкий
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
19
Цауня
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
19
Цауня
3
Хонда
7
Муса
7
Муса
3
Хонда
99
Оаро
17
Максвелл
17
Максвелл
99
Оаро
24
Бодмер
29
Тьене
29
Тьене
24
Бодмер
22
Лавесси
14
Лугано
14
Лугано
22
Лавесси
4
Бишевац
6
Камара
6
Камара
4
Бишевац
22
Арман
13
Жалле
13
Жалле
22
Арман
8
Шантом
22
Сиссоко
22
Сиссоко
8
Шантом
12
Сахо
14
Рабьо
14
Рабьо
12
Сахо
12
Нене
88
Луйиндула
88
Луйиндула
12
Нене
33
Алекс
9
Гамейро
9
Гамейро
33
Алекс
Сиссоко
33
Маурис
33
Маурис
Сиссоко
Остались в запасе
ЦСКА
ПСЖ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
40
Ронан Ле Кром
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
40
Ронан Ле Кром
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча ЦСКА - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая) "Спорт 1" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
ПСЖ
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
20:37
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
19:22
1
Назван самый жадный клуб РПЛ
18:57
4
Кисляк объяснил, почему Россия пропустила два мяча в Ташкенте
18:45
1
Радимов назвал легенду РПЛ, которой он хотел втащить
17:39
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
19:22
1
Назван самый жадный клуб РПЛ
18:57
4
Кисляк объяснил, почему Россия пропустила два мяча в Ташкенте
18:45
1
Радимов назвал легенду РПЛ, которой он хотел втащить
17:39
Круговой: «Мы попадем на ЧМ, Глушенкова не вызовут, но он и не расстроится»
17:09
35
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
20:37
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
15:31
3
Сафонов прокомментировал пропущенные голы от Узбекистана
12:49
3
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
10:49
8
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
10:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+