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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Парагвай - Испания
Парагвай - Испания: обзор матча 03 июля 2010
Парагвай
03.07.2010, суббота, 22:30
Чемпионат мира, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Испания
83'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Испания
+2
Травма
С. Рамос
Желтая карточка
Х. Сантана
Замена
Л. Барриос
️️️️
В. Касерес
Замена
К. Марчена
️️️️
К. Пуйоль
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Замена
Педро
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Н. Вальдес
Желтая карточка
К. Морель
Замена
Э. Вера
️️️️
Э. Баррето
Пенальти не реализован!
Х. Алонсо
Желтая карточка
А. Алькарас
Желтая карточка
В. Касерес
Пенальти не реализован!
О. Кардосо
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Хусто Вильяр
(К)
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
16
Кристиан Риверос
ЛП
15
Виктор Касерес
ОП
8
Эдгар Баррето
АП
11
Хонатан Сантана
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
14
Хаби Алонсо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Хави
АП
6
Андрес Иньеста
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Парагвай
22
Диего Баррето
ВР
22
Альдо Бобадилья
ВР
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
6
Карлос Бонет
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
13
Энрике Вера
ЦП
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
9
Роке Санта Крус
ЦФ
8
Лукас Барриос
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вильяр
3
Морель
14
Да Силва
5
Алькарас
2
Верон
15
Касерес
16
Риверос
11
Сантана
8
Баррето
18
Вальдес
7
Кардосо
4-2-3-1
1
Касильяс
3
Пике
5
Пуйоль
15
Рамос
11
Капдевила
14
Алонсо
5
Бускетс
6
Иньеста
8
Хави
7
Вилья
9
Торрес
8
Баррето
13
Вера
13
Вера
8
Баррето
18
Вальдес
9
Санта Крус
9
Санта Крус
18
Вальдес
15
Касерес
8
Барриос
8
Барриос
15
Касерес
5
Пуйоль
4
Марчена
4
Марчена
5
Пуйоль
9
Торрес
10
Фабрегас
10
Фабрегас
9
Торрес
14
Алонсо
11
Педро
11
Педро
14
Алонсо
Остались в запасе
Парагвай
Испания
22
Диего Баррето
ВР
22
Альдо Бобадилья
ВР
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
6
Карлос Бонет
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
Главный тренер
Херардо Мартино
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
22
Диего Баррето
ВР
22
Альдо Бобадилья
ВР
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
6
Карлос Бонет
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Парагвай - Испания
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Помощники судьи:
Леонель Леаль (Коста-Рика)
Карлос Пастрана (Гондурас)
Стадион:
Эллис Парк
Где смотреть матч:
"Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция)
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