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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Остенде
Зюлте-Варегем - Остенде: обзор матча 12 февраля 2023
Зюлте-Варегем
12.02.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Остенде
5'
З. Гано
75'
Ф. Хорнби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Остенде
90'
+3
Замена
М. Барач
️️️️
А. Танге
89'
Желтая карточка
Ф. Хорнби
Замена
А. Драмбаев
️️️️
А. Чиранни
87'
76'
Замена
З. Деваль
️️️️
А. Амаде
75'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Хорнби
Пас отдал
К. Аразе
59'
Замена
И. Дурдов
️️️️
Н. Бацнер
Замена
Н. Ромменс
️️️️
Р. Вормер
18'
ГОЛ! 1:0!
З. Гано
Пас отдал
Й. Фоссен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
20
Новатус Мироши
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Антон Танге
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
14
Пьер Двомо
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
3
Борха Лопес
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
8
Николас Ромменс
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ОП
7
Инди Бонен
АП
19
Иван Дурдов
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Боссут
2
Чиранни
4
Дерейк
4
Фила
8
Сиссако
20
Мироши
25
Вормер
39
Фадера
22
Брюлс
9
Гано
9
Фоссен
3-1-1-2-3
28
Хуберт
3
Танге
80
Родин
3
Урогиде
14
Амаде
14
Двомо
7
Сакамото
25
Бацнер
10
Хорнби
68
Эмброуз
36
Аразе
2
Чиранни
14
Драмбаев
14
Драмбаев
2
Чиранни
25
Вормер
8
Ромменс
8
Ромменс
25
Вормер
3
Танге
44
Барач
44
Барач
3
Танге
14
Амаде
18
Деваль
18
Деваль
14
Амаде
25
Бацнер
19
Дурдов
19
Дурдов
25
Бацнер
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Остенде
69
Луи Бостин
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
12
Диллон Филлипс
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
7
Инди Бонен
АП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
7
Инди Бонен
АП
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Зюлте-Варегем - Остенде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Остенде
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
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