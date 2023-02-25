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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Остенде
Генк - Остенде: обзор матча 25 февраля 2023
Генк
25.02.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Остенде
9'
Д. Муньос
41'
М. Саматта
73'
Д. Пайнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Остенде
Желтая карточка
А. Уаттара
90'
+3
Замена
Н. Кастро
️️️️
Б. Эль-Ханнус
85'
Замена
Й. Сор
️️️️
Д. Пайнтсил
85'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
М. Трезор
85'
79'
Замена
М. Берте
️️️️
Т. Эмброуз
78'
Желтая карточка
Т. Эмброуз
ГОЛ! 3:0!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
М. Трезор
73'
62'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
К. Аразе
62'
Замена
П. Двомо
️️️️
З. Деваль
Замена
М. Садик
️️️️
Б. Хейнен
46'
46'
Замена
Д. Атанга
️️️️
Н. Бацнер
46'
Замена
B. Capon
️️️️
О. Урогиде
ГОЛ! 2:0!
М. Саматта
Пас отдал
М. Трезор
41'
35'
Желтая карточка
О. Урогиде
Желтая карточка
К. Куэста
27'
13'
Желтая карточка
Н. Бацнер
Замена
М. Саматта
️️️️
Т. Арокодаре
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Муньос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остенде
28
Guillaume Hubert
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ОП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
11
Йира Сор
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
27
Brecht Capon
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
17
Давид Атанга
ЦП
90
Мохамед Берте
ПВ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
17
Грошовски
8
Хейнен
28
Пайнтсил
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
99
Арокодаре
3-1-1-2-3
28
3
Урогиде
80
Родин
44
Барач
18
Деваль
8
Макгихан
7
Сакамото
25
Бацнер
36
Аразе
68
Эмброуз
10
Хорнби
8
Хейнен
15
Садик
15
Садик
8
Хейнен
31
Трезор
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
8
Кастро
8
Кастро
11
Эль-Ханнус
28
Пайнтсил
11
Сор
11
Сор
28
Пайнтсил
99
Арокодаре
38
Саматта
38
Саматта
99
Арокодаре
36
Аразе
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
36
Аразе
3
Урогиде
27
27
3
Урогиде
18
Деваль
14
Двомо
14
Двомо
18
Деваль
25
Бацнер
17
Атанга
17
Атанга
25
Бацнер
68
Эмброуз
90
Берте
90
Берте
68
Эмброуз
Остались в запасе
Генк
Остенде
39
Майк Пендерс
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
Главный тренер
Вутер Вранкен
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Антон Танге
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Антон Танге
ЦЗ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Генк - Остенде
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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